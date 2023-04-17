GrinGoldMiner — Скачать и настроить, полное руководство

GrinGoldMiner был выпущен специально для нового Cuckarood29 PoW (хардфорк Grin 2019.7.17). Этот релиз сочетает в себе все улучшения скорости майнера GrinPro2. Этот релиз содержит два скрипта...

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17 апреля, 2023 by Майнеры

z-enemy — Скачать и настроить, полное руководство

z-Enemy — это собственный майнер для видеокарт NVidia. Он поддерживает широкий спектр алгоритмов (список ниже, включая Ravencoin) и известен как достаточно быстрый и стабильный. Вознаграждение разработчика...

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17 апреля, 2023 by Майнеры

FinMiner — Скачать и настроить, полное руководство

Finom — это блокчейн-компания, основанная в результате слияния лидеров рынка, таких как торговое приложение TabTrader, майнинговый мультипул Nanopool и биржа Cryptonit, майнинговая ферма Cryptal и брокерское...

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17 апреля, 2023 by Майнеры

TT-Miner — Скачать и настроить, полное руководство

Последняя версия TTminer официально поддерживает новый алгоритм KAWPOW, на который скоро (6 мая) перейдет RavenCoin. Кроме того, была добавлена поддержка варианта ProgPow, используемого для предстоящей добычи...

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17 апреля, 2023 by Майнеры

EWBF Miner — Скачать и настроить, полное руководство

Майнер Cuda Zcash от EWBF — одна из самых популярных программ для добычи криптовалютных монет с помощью криптовалютных ферм, построенных на видеокартах Nvidia. Программа отличается стабильностью...

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17 апреля, 2023 by Майнеры

KawpowMiner — Скачать и настроить, полное руководство

KawpowMiner — это программное обеспечение, которое позволяет добывать Ravencoin с помощью алгоритма KAWPOW, основанного на Proof of Work, лежащей в основе ProgPoW, работающей в сети Ethereum....

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17 апреля, 2023 by Майнеры

BzMiner — Скачать и настроить, полное руководство

BzMiner — это криптовалютный майнер, поддерживающий алгоритмы хэширования Ethash и Etchash, с затратами разработчика до 0,5%, настраиваемым выводом информации на дисплей и мониторингом температуры видеопамяти. Программное...

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17 апреля, 2023 by Майнеры

Обзор Wildrig — Скачать и настроить, полное руководство

Wildrig — это майнер с поддержкой огромного количества алгоритмов, включая некоторые, которые не являются основными в майнинге; он работает на платформах Nvidia и AMD, с поддержкой...

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17 апреля, 2023 by Майнеры
Николай Водопшин
Вы на моём личном блоге в сфере криптовалют. Более 10-лет в криптосфере. Майнил на всём, до чего смог дотянутся.