GrinGoldMiner был выпущен специально для нового Cuckarood29 PoW (хардфорк Grin 2019.7.17). Этот релиз сочетает в себе все улучшения скорости майнера GrinPro2. Этот релиз содержит два скрипта...Продолжить читать...
z-Enemy — это собственный майнер для видеокарт NVidia. Он поддерживает широкий спектр алгоритмов (список ниже, включая Ravencoin) и известен как достаточно быстрый и стабильный. Вознаграждение разработчика...Продолжить читать...
Finom — это блокчейн-компания, основанная в результате слияния лидеров рынка, таких как торговое приложение TabTrader, майнинговый мультипул Nanopool и биржа Cryptonit, майнинговая ферма Cryptal и брокерское...Продолжить читать...
Последняя версия TTminer официально поддерживает новый алгоритм KAWPOW, на который скоро (6 мая) перейдет RavenCoin. Кроме того, была добавлена поддержка варианта ProgPow, используемого для предстоящей добычи...Продолжить читать...
Майнер Cuda Zcash от EWBF — одна из самых популярных программ для добычи криптовалютных монет с помощью криптовалютных ферм, построенных на видеокартах Nvidia. Программа отличается стабильностью...Продолжить читать...
KawpowMiner — это программное обеспечение, которое позволяет добывать Ravencoin с помощью алгоритма KAWPOW, основанного на Proof of Work, лежащей в основе ProgPoW, работающей в сети Ethereum....Продолжить читать...
Team Black Miner (TBMiner) — это новая программа для добычи таких криптовалют, как Ethereum, Ethereum Classic, Zilliqa и Vertcoin, с самой низкой комиссией разработчика — 0,5-1%....Продолжить читать...
Rigel Nvidia GPU Miner — новичок среди программных решений для майнинга на GPU, точнее, для майнеров на GPU Nvidia, но он вполне успешно конкурирует с другими...Продолжить читать...
BzMiner — это криптовалютный майнер, поддерживающий алгоритмы хэширования Ethash и Etchash, с затратами разработчика до 0,5%, настраиваемым выводом информации на дисплей и мониторингом температуры видеопамяти. Программное...Продолжить читать...
Wildrig — это майнер с поддержкой огромного количества алгоритмов, включая некоторые, которые не являются основными в майнинге; он работает на платформах Nvidia и AMD, с поддержкой...Продолжить читать...