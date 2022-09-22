Майнингу конец? Какие криптовалюты будут добывать после ухода Ethereum?!

В сентябре 2022 года ведущие разработчики Ethereum объявили об активации Bellatrix — окончательном обновлении перед так называемым «The Merge» и окончательном отказе от майнинга. Если все...

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22 сентября, 2022 by Tutorials

Antminer — Скачать для Windows 

Antminer — это набор инструментов для управления и мониторинга майнинга ферм Antminer, который также отключает такие функции, как обновление прошивки, перезапуск майнера, сканирование IP-адресов майнера в...

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7 сентября, 2022 by Программы

NoDevFee — Скачать для Windows

NoDevFee — это универсальное решение для отключения комиссии в майнинге. Утилита способна вернуть криптовалюту – в параметре DevFee, составляющем около 0,5~2% от общего количества решений майнера. Приложение...

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7 сентября, 2022 by Программы

AMD Memory Tweak — Скачать для Windows

Утилита AMD Memory Tweak позволяет клиентам без проблем изменять короткие настройки памяти, привязку памяти или Powerplay. Он также позволяет сохранять контроль на более современных видеокартах с...

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7 сентября, 2022 by Программы

RealTemp — Скачать для Windows

Real Temp — это программа контроля температуры, предназначенная для всех одноядерных, двухъядерных, четырехъядерных и Intel Core i7 процессоров. Каждое ядро этих процессоров оснащено цифровым термодатчиком (DTS),...

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7 сентября, 2022 by Программы

OverdriveNTool — Скачать для Windows

OverdriveNTool — программа для настройки параметров видеокарты AMD. Приложение изменяет значения частоты видеокарты. Кроме того, у пользователя есть возможность контролировать напряжение. Его также можно запрограммировать на...

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7 сентября, 2022 by Программы

ClockTuner for Ryzen — Скачать для Windows

Регулятор времени (CTR) для Ryzen — это инструмент, созданный Юрием Бубликом, который предназначен для автоматического разгона процессора. Он предназначен для того, чтобы быть таким же простым,...

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7 сентября, 2022 by Программы
Коля Николай
Более 10-лет в криптосфере. Майнил на всём, до чего смог дотянутся.