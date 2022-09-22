В сентябре 2022 года ведущие разработчики Ethereum объявили об активации Bellatrix — окончательном обновлении перед так называемым «The Merge» и окончательном отказе от майнинга. Если все...Продолжить читать...
Antminer — это набор инструментов для управления и мониторинга майнинга ферм Antminer, который также отключает такие функции, как обновление прошивки, перезапуск майнера, сканирование IP-адресов майнера в...Продолжить читать...
Claymore Dual (AMD NVIDIA GPU Miner) — новое обновление популярного двойного майнера Ethereum для графических процессоров AMD и Nvidia. Люди, занимающиеся добычей криптовалют в течение более...Продолжить читать...
NoDevFee — это универсальное решение для отключения комиссии в майнинге. Утилита способна вернуть криптовалюту – в параметре DevFee, составляющем около 0,5~2% от общего количества решений майнера. Приложение...Продолжить читать...
Утилита AMD Memory Tweak позволяет клиентам без проблем изменять короткие настройки памяти, привязку памяти или Powerplay. Он также позволяет сохранять контроль на более современных видеокартах с...Продолжить читать...
Real Temp — это программа контроля температуры, предназначенная для всех одноядерных, двухъядерных, четырехъядерных и Intel Core i7 процессоров. Каждое ядро этих процессоров оснащено цифровым термодатчиком (DTS),...Продолжить читать...
Утилита специально разработана для видеокарт серий GTX 1080 и 1080 GTX Ti . Ее цель — увеличение хешрейта при майнинге криптовалют, работающих на алгоритме Ethash. Программу...Продолжить читать...
OverdriveNTool — программа для настройки параметров видеокарты AMD. Приложение изменяет значения частоты видеокарты. Кроме того, у пользователя есть возможность контролировать напряжение. Его также можно запрограммировать на...Продолжить читать...
Ultimate Windows Tweaker 4.7 — одно из самых популярных и лучших программ для настройки Windows 10, позволяющее настраивать и настраивать компьютер. Это позволит улучшить систему и...Продолжить читать...
Регулятор времени (CTR) для Ryzen — это инструмент, созданный Юрием Бубликом, который предназначен для автоматического разгона процессора. Он предназначен для того, чтобы быть таким же простым,...Продолжить читать...